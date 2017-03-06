«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 6.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси». Встреча состоится 6 марта, начало — в 23:00 мск.«В трёх из четырёх предыдущих матчей между этими командами голы забивались в каждом из таймов. «Вест Хэм» после ухода Пайета делает ставку на «стандарты» и старается выжимать из штрафных и угловых максимум. Так что ставка на ТБ угловых — неплохая идея», — сказал Сэвидж.