Букмекеры повысили шансы «Спартака» стать чемпионом России

После 18-го тура РФПЛ ситуация в тройке лидеров осталась без изменений. «Спартак», «Зенит» и ЦСКА свои матчи сыграли вничью.
Аналитики букмекерских контор повысили шансы красно-белых на чемпионство. Перед матчами 18-го тура на победу «Спартака» предлагалось ставить за 1.89. Сейчас золотые медали для команды Карреры котируются уже за 1.70 (см. все коэффициенты)
Соответственно, вероятность того, что чемпионат выиграет «Зенит», понижена. Коэффициент на победу клуба из Санкт-Петербурга теперь составляет 2.50 (был 2.20).
Золото для ЦСКА выросло с 8.20 до 15.00.
Укрепились позиции лидера и в гонке бомбардиров. Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов получил травму и не смог доиграть матч со «Спартаком». Но успел забить гол и увеличил свой отрыв от преследователей до трёх мячей. Теперь поставить на то, что Смолов станет лучшим бомбардиром по итогам сезона, можно за 2.00. До игры со «Спартаком» коэффициент на это событие был равен 2.50.