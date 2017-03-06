Доходы от азартных игр в Южной Корее превысили $ 17 млрд в 2016 году

Гемблинг-индустрия Южной Кореи продолжает демонстрировать рост, несмотря на экономический спад, с которым столкнулась страна.По данным Национальной комиссии по контролю азартных игр, сектор азартных игр вырос на 7,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув в 2016 году показателя доходов $ 17,6 млрд.Основную часть доходов принесли казино. Также цифра включает в себя прибыли от ставок на скачки, автогонки, гонки на лодках, а также национальный спортивный тотализатор, сообщает CalvinAyre.Эксперты отмечают, что экономический спад как раз и мог послужить толчком к развитию игорной отрасли.«Из-за экономической депрессии люди склонны мечтать о том, чтобы разбогатеть одним махом, — рассказывает, профессор психологии в Сеульском национальном университете. — Чтобы снизить такие настроения, необходимо повысить социальную мобильность».В настоящее время в Южной Корее насчитывается 17 казино, но гражданам страны разрешено играть только в одном из них — в «Канвон-Ленде», расположенном в 150 км к юго-востоку от Сеула в провинции Канвон.