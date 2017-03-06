«Фонбет» и Ассоциация студенческого баскетбола будут бороться с «договорняками»

Букмекерская компания «Фонбет» и Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) России подписали меморандум о противодействии фальсификациям в спорте.
«Компания „Фонбет“ обладает, пожалуй, самой большой экспертизой по борьбе с договорными матчами среди российских букмекеров. Нам очень важно, чтобы спорт был справедливым, без этого невозможно честное и справедливое спортивное пари. Мы рады сотрудничеству с АСБ, видим интерес и желание совместно работать со стороны ассоциации. Что касается первых шагов работы, мы уже получили от АСБ списки спортсменов и тренеров и приступаем к проверке, также в штатном режиме выделен сотрудник для оперативного взаимодействия с ассоциацией в случае замеченной нами подозрительной активности в ставках. Мы, конечно, надеемся, что таких случаев будет крайне мало, тем не менее полностью готовы к быстрому реагированию», — сообщили «Чемпионату» в БК «Фонбет».
На прошлой неделе «Фонбет» и Континентальная хоккейная лига заключили соглашение о сотрудничестве по системе раннего оповещения. Цель партнёрства — противодействие фальсификациям в спорте.