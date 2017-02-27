БК «Фонбет» и КХЛ совместно будут бороться с фальсификациями в спорте

Букмекерская компания «Фонбет» и Континентальная хоккейная лига заключили соглашение о сотрудничестве по системе раннего оповещения. Цель партнёрства — противодействие фальсификациям в спорте.
«Компания «Фонбет» является инициативным букмекером в вопросах борьбы с договорными матчами. Мы подписали соглашения с мировыми организациями и со множеством российских спортивных федераций. Для нас очень важно не просто формально соблюдать требования законодательства, а в партнёрстве с федерациями делать спорт чище», — сообщили «Чемпионату» в компании.
«КХЛ предоставила нам полные списки судей, тренеров и игроков, мы проверяем их на предмет регистрации у нас и заключения спортивных пари на хоккей. Всю информацию передадим в лигу и совместно будем принимать решения по дальнейшим действиям. С обеих сторон выделена специальная команда быстрого реагирования. Это позволит сделать коммуникацию активной и плодотворной. Со своей стороны мы намерены сообщать КХЛ обо всех случаях подозрительной активности в ставках», — сообщает компания.