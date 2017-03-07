Сэвидж: я бы рискнул и поставил на точный счёт в матче «Наполи» — «Реал»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал». Встреча состоится 7 марта, начало — в 22:45 мск.«Итальянцы будут играть в атаку: во-первых, в первом матче они проиграли 1:3, а во-вторых, играть от защиты «Наполи» просто не умеет. Думаю, обе команды забьют, потому что у «Наполи» слабая оборона, а «Реал» забивает уже почти 50 матчей подряд. Я бы рискнул и поставил на точный счёт — 2:1 в пользу Мадрида», — сказал Сэвидж.