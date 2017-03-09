«Ростов» — «МЮ»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на 1-й матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «МЮ». Встреча состоится 9 марта, начало — в 21:00 мск.«Скажем так, шансы «МЮ» попасть в Лигу чемпионов через АПЛ невелики, поэтому Лига Европы становится для манкунианцев ключевым турниром, так что никакой недооценки тут быть не должно. Наверняка они сделают всё, чтобы постараться решить вопрос с выходом в следующий раунд уже сегодня. Выездной победы со счётом 2:0 для этого вполне хватит», — сказал Сэвидж.