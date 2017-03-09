32Red добился рекордного дохода в 2016 году

Игорный оператор 32Red Plc продолжил предварительное объявление финансовых результатов, подтвердив, что смог добиться рекордного дохода за 2016 год, информирует igamingbusiness.
Оператор получил рекордный чистый доход в размере £ 62,3 млн (€ 71,8 млн), что на 28% выше, чем в 2015 году. Именно таких показателей компания и ожидала в начале февраля.
Другие подтверждённые результаты включают прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации в размере £ 10,6 млн, что на 102% выше уровня 2015 года. Прибыль до налогообложения выросла на 511% до £ 6,5 млн.