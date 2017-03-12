Согласно котировкам, СКА победит «Динамо» в 3-м матче и выйдет вперёд в серии

12 марта в 3-м матче четвертьфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют «Динамо» и СКА. Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-1.
Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.97. Шансы «Динамо» оценены в 3.92, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.76 (см. все коэффициенты)
Ставку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за 2.88, а на победу СКА — за 1.50.
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы — 1.99, а на ТМ 4,5 шайбы — 1.95.