Согласно котировкам, СКА победит «Динамо» в 3-м матче и выйдет вперёд в серии

12 марта в 3-м матче четвертьфинального раунда плей-офф КХЛ сыграют «Динамо» и СКА. Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-1.Букмекеры отдают преимущество СКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за. Шансы «Динамо» оценены в, поставить на ничью после 60 минут игры можно заСтавку на победу «Динамо» с учётом ОТ можно сделать за, а на победу СКА — заПо мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 4,5 шайбы —, а на ТМ 4,5 шайбы —