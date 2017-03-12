Эксперты уверены, что Роналду забьёт хотя бы один гол в матче «Реал» — «Бетис»

12 марта в матче 27-го тура Примеры встретятся «Реал» и «Бетис». Начало — в 22:45 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.14. Шансы «Бетиса» на победу оценены коэффициентом 27.0. Поставить на ничью можно за 10.5.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.29, а на ТМ 2,5 гола — за 3.64 (см. все коэффициенты).
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.93. Также аналитики убеждены, что Криштиану Роналду (1.30) и Карим Бензема (1.45) забьют хотя бы по одному мячу.