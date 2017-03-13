Увеличение налогов для игорного бизнеса может нанести удар по спорту в Кении

Букмекеры Кении и спортивные функционеры страны проявляют повышенную озабоченность по поводу возможного повышения ставок на азартные игры и лотерею, которые могут создать негативные условия для бизнеса и помешать эффективным налоговым поступлениям, жизненно важным для программ в области спорта и социального развития страны.На прошлой неделе Комиссия по контролю и лицензированию ставок Кении опубликовала законопроект, согласно которому игорные операторы должны будут платить налог на фактический доход в дополнение к текущим налогам на операционную прибыль и годовые дивиденды.Ассоциация операторов игр Кении (AGOK) настоятельно рекомендовала законодателям пересмотреть законопроект, обращая внимание на финансирование, которое оказывают букмекеры Betway Kenya и Sportpesa профессиональным футбольным клубам и кенийскому спорту в целом. По мнению членов ассоциации, двойное налогообложение может убить игорную отрасль в стране, что скажется в том числе и на развитии спорта.