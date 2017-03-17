Dafabet открыл офис в столице Кении

Букмекерская компания Dafabet, ориентированная на азиатский рынок, открыла офис в столице Кении Найроби, откуда компания надеется расширить свою деятельность на Африканском континенте.Оператор предложит местным игрокам возможность делать ставки на различные международные спортивные мероприятия, а также гонки на собачьих упряжках, которые будут проходить в Великобритании.Клиенты кенийского отделения Dafabet также смогут делать ставки через сайт Dafabet.co.ke, приложение для мобильных ставок и СМС, информирует Сalvinayre.