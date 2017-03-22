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БК «Лига Ставок» стала лауреатом премии «Спорт и Россия»

22 марта 2017, среда. 13:39. Ставки
В Сочи были объявлены победители IV премии в области спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия».

Цель премии — поощрение организаций, добившихся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта. Букмекерская компания «Лига Ставок» стала лауреатом номинации «Лучшая PR кампания по популяризации российского футбола» за организацию общероссийского футбольного тура с участием посла бренда «Лига Ставок» Евгения Савина, который в статусе посла бренда возглавил масштабный общероссийский тур по городам Премьер-Лиги в юбилейном сезоне РФПЛ.

«Мы с БК „Лига Ставок“ сделали уникальную вещь, то, чего раньше никто и никогда не делал — соединили мой опыт футболиста с навыками телекомментатора и узнаваемостью медийного лица. Я езжу по городам Премьер-Лиги, меня встречают толпы болельщиков местных клубов, которые в этот день играют на выезде. Мы вместе смотрим матч, общаемся, обсуждаем футбольные новости, фотографируемся. Конечно же, дарим подарки и разыгрываем ценные призы», — рассказал Савин, получая награду из рук футбольного комментатора Виктора Гусева.

Ежегодная премия «Спорт и Россия» вручается с 2014 года при официальной поддержке Минспорта России и Российского футбольного союза.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Савин Лига Ставок
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