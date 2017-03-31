На ЧМ-2018 российские букмекеры ожидают рост объёма ставок от 15% до 800%

Российские букмекерские компании расходятся в оценке роста объёма ставок на матчи предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 году относительно предыдущего турнира.
«Прогнозируется, что объём ставок на ЧМ-2018 по сравнению с ЧМ-2014 возрастёт у БК «Лига Ставок» в 6-8 раз, у БК «1xСтавка» на 60-70%, у БК «Балбет» на 15-40%», — сообщил главный редактор «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук, выступая на Betting Trends Forum 2017.
Ранее на этой же конференции президент компании First Gaming (Rub90) Леонид Обозный рассказал, что чемпионаты мира и Европы дают до 450% новых игроков и до 2800% реактивированных, тех, кто раньше делал ставки, но затем перестал.