«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hillдал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити». Встреча состоится 2 апреля, начало — в 18:00 мск.«В пяти из шести последних личных встреч этих команд забивали обе, так что мы можем ждать яркого матча. Любопытно, но в последние годы игры «Арсенала» и «Сити» очень богаты на карточки. Вот на это и предлагаю поставить», — сказал Сэвидж.