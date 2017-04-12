Итальянский рынок онлайн-гемблинга стал вторым по величине в Европе

Италия стала вторым по величине онлайн-рынком азартных игр в Европе благодаря значительному росту доходов операторов в прошлом году.Цифры, опубликованные на этой неделе Миланским политехническим университетом, показывают, что регулируемый доход от рынка онлайн-гемблинга в Италии за 2016 год составил € 1,026 млрд, что на 25% выше, чем в 2015 году.По данным университета, это делает итальянский рынок онлайн-гемблинга вторым в Европе после Великобритании. Франция занимает третье место, а Испания идёт четвёртой.