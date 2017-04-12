Betsafe стала официальным игорным партнёром Cage Warriors

Букмекерская компания Betsafe стала официальным игорным партнёром популярной серии боёв по смешанным единоборствам Cage Warriors.Стороны договорились о двухлетнем контракте, который включает в себя обширный брендинг на клетках, ряд совместных социальных инициатив и возможности по созданию фан-контента с участием бойцов серии.«Cage Warriors — не просто ступенька для бойцов, но и великолепное зрелище. Они профессионально подходят к построению спорта в Европе и наладили отличные партнёрские отношения, которые позволят им значительно улучшить позиции в ближайшие несколько лет. Для Betsafe важна работа с единомышленниками, а Cage Warriors определённо соответствуют этому критерию. Cage Warriors создали замечательные отношения с такими компаниями, как BT Sport и UFC, сумев зарекомендовать себя как ведущего поставщика качественных MMA-продуктов», — отметил представитель Betsafe Нил Симпсон.