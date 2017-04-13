«Вашингтон» Овечкина — фаворит в борьбе за Кубок Стэнли, считают букмекеры

Ночью 13 апреля по московскому времени в НХЛ стартует плей-офф.
Фаворитом турнира аналитики букмекерских контор считают «Вашингтон Кэпиталз». Если «столичным» удастся выиграть Кубок Стэнли, сыграет ставка с коэффициентом 5.80. На то, что команда Александра Овечкина дойдёт как минимум до финала, предлагается поставить за 3.50 (см. все коэффициенты).
На втором месте в букмекерских росписях идёт «Чикаго Блэкхоукс» с коэффициентом 7.80. Замыкает тройку потенциальных обладателей Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (9.00).
Главной сенсацией розыгрыша, согласно котировкам, станет победа «Торонто Мэйпл Лифс», которая оценивается коэффициентом 60.00.