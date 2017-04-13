«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 15.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на 1-й матч 1/4 финала ЛЕ «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 22:05 мск.
Ставка: Ибрагимович забьет в каждом тайме за 15.00 (см. все коэффициенты).
«Моуринью почти напрямую говорит, что «МЮ» делает ставку на Лигу Европы, так что катать вату манкунианцы точно не будут. Жду чудес от Златана Ибрагимовича, потому что «Андерлехт» — это его «клиент». В 2013 году «ПСЖ» победил «Андерлехт» в ЛЧ со счётом 5:0, а Ибра оформил покер. Думаю, швед себя проявит», — сказал Сэвидж.