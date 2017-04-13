«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс»: прогноз экспертов на исход серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на исход серии плей-офф стартового раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».«Столичная команда провела фантастический сезон, выиграла Президентский кубок. Также «Кэпз» выиграли сезонную серию у «Торонто» — 3:2. Перестройка «Мэйпл Лифс» развивалась сумасшедшими темпами, команду не ждали в плей-офф, но она вошла в восьмёрку. Во многом это случилось благодаря великолепным новичкам — Мэттьюзу, Марнеру и Нюландеру. Но всё-таки «Вашинтон» обладает более глубоким составом, конкуренция есть на любой позиции. Приобретение Шаттенкирка было важным моментом, укрепило игру «Кэпз» на синей линии в большинстве. «Вашинтон» лучше соперника на всех позициях, включая вратарскую. Но история говорит о том, что «Вашингтон» не является кубковой командой. Тем не менее «Торонто» не сможет создать много проблем для «Вашингтона». Максимум канадский клуб возьмёт одну игру».Начало первой встречи 14 апреля в 02:00 мск.