Гендиректор «Краснодара» Хашиг: пока что не планируем соглашений с букмекерами

Футбольный клуб «Краснодар» пока не планирует заключать спонсорские контракты с букмекерскими компаниями. Об этом «Чемпионату» сообщил генеральный директор «Краснодара»«Принятый недавно закон о рекламе букмекеров интересный, но мы пока ничего не планируем. Скажем так, пока что „Краснодар“ изучает данный рынок. Никаких подписаний контрактов ещё не было, и неизвестно, будут ли», — рассказал Хашиг корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.1 апреля вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Согласно документу, теперь реклама букмекерских компании в России разрешена на форме команд, в том числе в качестве титульного спонсора, а также на спортивных сооружениях (стадионах, залах, кортах и т. д.).