Эксперты: Овечкин и Кузнецов помогут «Вашингтону» снова победить «Торонто»

16 апреля состоится второй матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» (за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов) и «Торонто Мэйпл Лифс» с Никитой Зайцевым (который может пропустить игру из-за травмы). Начало — в 2:00 мск. Счёт в серии — 1:0 в пользу «Кэпиталз».
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.68. Шансы «Торонто» оценены в 4.28. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.64.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.38, а на победу «Лифс» — за 3.30 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.29, на ТМ 5,5 шайбы — 1.70. Овечкин (1.60) и Кузнецов (1.65) должны набрать очки.