«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз»: ставка от аналитиков

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на матч Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз».«Несмотря на две отличные игры в исполнении «Торонто» в гостях, «Вашингтон» всё равно считается фаворитом. В первой игре стартовый период удался «кленовым листьям». Во второй игре «Торонто» смог сыграть ровно и оставил силы даже на овертайм. Не могу себе представить, как можно не поставить на «Торонто» в этой игре за 2,58. Да, можно найти кучу причин и не поставить на хозяев. Но если вы смотрели каждую секунду первых двух матчей, то понимаете, что нужно ставить на команду Бэбкока».Встреча состоится 18 апреля, начало — в 02:00 мск.