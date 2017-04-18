«Реал Мадрид» — «Бавария»: ставка дня от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков дал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ставка: гол «Баварии» в первом тайме за 1.8 (см. все коэффициенты на матч).

«Несмотря на победу «Реала» в первом матче, уверен, что мюнхенцы ещё не сдались. Как показали последние игры с участием мюнхенцев, «Бавария» без Левандовского уже не тот страшный и опасный гранд европейского футбола. В команде просто некому забивать. Других центральных нападающих просто нет. Поляк сегодня должен выйти с первых минут. С ним атака немецкого суперклуба станет гораздо опаснее. Наконец-то улучшится процент реализации создаваемых моментов. Предположу, что гости резво начнут вторую игру и забьют в первые 45 минут, обострив до предела ситуацию в данном противостоянии».

Начало встречи — 18 апреля в 21:45 мск.