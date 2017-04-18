Букмекер: клиент поставил 1,7 млн рублей на ТБ 3 гола в матче «Реал» — «Бавария»

Большинство игроков верят в то, что мадридский «Реал» сумеет победить мюнхенскую «Баварию» и во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщили «Чемпионату» в БК «Фонбет», 67% ставок из основных исходов (П1/ничья/П2) в матче сделаны на победу мадридцев. 23% — на «Баварию» и 10% на ничью.

Но при этом 40% ставят на проход «Баварии» в следующий раунд с коэффициентом 3.50.

Также клиенты БК верят в то, что матч получится результативным. Общий тотал установлен на отметке в 3,5 гола. И при этом 60% ставок сделано на ТБ.

Самая крупная ставка также сделана на результативность. Клиент поставил 1,7 млн. рублей на ТБ 3 гола в матче с коэффициентом 1.55.

Встреча «Реала» и «Баварии» состоится 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 21:45 мск. Первая игра, проходившая в Мюнхене, завершилась победой испанского клуба со счётом 2:1.