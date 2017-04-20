«МЮ» — «Андерлехт»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 4.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на 2-й матч 1/4 финала ЛЕ «МЮ» — «Андерлехт». Встреча состоится 20 апреля, начало — в 22:05 мск.

Ставка: в каждом тайме «МЮ» забьет больше голов и подаст больше угловых за 4.50 (см. все коэффициенты на матч).

«Бельгийцам нужно забивать, но глупо думать, что после 1:1 в 1-м матче они понесутся вперед. «МЮ» будет вести игру, владеть мячом и давить, а «Андерлехт» — ждать шанса. Думаю, «МЮ» всё же возьмёт своё при помощи трибун», — сказал Сэвидж.