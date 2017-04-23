БК «Леон» стала официальным спонсором ФК «Урал»

Букмекерская компания «Леон» заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Урал». Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

По условиям контракта, команда из Екатеринбурга будет выступать с логотипом Leon на форме (футболке и шортах). Впервые бренд БК на форме «Урала» можно было увидеть в матче 24-го тура против «Зенита».

Соглашение букмекера с «Уралом» будет действовать до конца сезона-2016/2017 и на протяжении всего следующего сезона.

«Урал» — это настоящий символ крепкого духа, нежелания отступать и умения побеждать в самой суровой борьбе. Команда любима в уральском регионе, её обожают миллионы поклонников футбола. Рады сотрудничать со столь самобытным коллективом и верим, что бренд «Леон» станет ещё популярнее среди российских болельщиков», — прокомментировала подписание соглашения пресс-секретарь «Леон» Алёна Шеянова.

Напомним, вчера стало известно, что БК «Леон» заключила спонсорский контракт с ФК «Крылья Советов».