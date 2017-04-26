Прогноз Колыванова на матч ЦСКА — «Локомотив»: результативная ничья

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов дал свой прогноз на матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив».

«Дерби, в котором сложно предугадать результат. ЦСКА — один из лидеров нашего чемпионата, но «Локомотив» даст бой. Полагаю, встреча завершится вничью со счётом 2:2», — рассказал Колыванов корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры предлагают поставить на победу «Локомотива» за 4.62. Шансы ЦСКА на победу оценены коэффициентом 1.96. Поставить на ничью можно за 3.34. (см. все коэффициенты на матч). По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.71, а на ТМ 2,5 гола — за 1.52.