Прогноз Колыванова на матч «Амкар» — «Краснодар»: команды сыграют вничью

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов дал прогноз на матч 25-го тура РФПЛ «Амкар» — «Краснодар».

«Краснодар» борется за Лигу Европы, а «Амкар» набрал уже достаточное количество очков и играет свободно. Но дома он серьёзный соперник. Думаю, победителя здесь не будет, команды сыграют вничью. Но при этом обменяются голами. 1:1 — допустим, с таким счётом завершится встреча», — рассказал Колыванов корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры фаворитом встречи считают гостей. На победу «Краснодара» предлагается ставить за 2.19. Победа «Амкара» котируется за 3.88. Ничья «стоит» 3.20. Результативная ничья — 4.94 (см. все коэффициенты на матч).