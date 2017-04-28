«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз»: в серии будет восстановлено равновесие

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на исход второго матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: победа «Эдмонтон Ойлерз» с учётом ОТ с коэффициентом 1.65 (см. все коэффициенты на матч).

«Первый матч продемонстрировал нам возвращение Драйзайтля к жизни, он набрал 4 очка. Две шайбы забросил Ларссон, такого же результата добился Летестю. Перед третьим периодом счёт был 1:1. И „Эдмонтон“ показал, что он хорош и в атакующем хоккее, и оборонительном.

Ставка на проход «Эдмонтона» в этой серии уже кажется очень хорошей, но всё-таки во второй игре «Анахайм» соберётся и победит. В Канаду с 0:2 лучше не ехать. Опыта у «уток» достаточно, чтобы показать себя с лучшей стороны во втором домашнем матче".

Старт матча — 29 апреля в 05:30 по московскому времени.