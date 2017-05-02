«Реал» — «Атлетико»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.50

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико». Встреча состоится 2 мая, начало — в 21:45 мск.

Ставка: обе забьют + в каждом тайме обе подадут больше одного углового за 7.50 (см. все коэффициенты).

«В этом сезоне ЛЧ «Реал» забивал и пропускал в каждом матче. Диего Симеоне на пресс-конференции не зря напирал на значимость выездного гола — думаю, игра будет более открытой, чем мы думаем. Ставлю на «обе забьют» и угловые», — сказал Сэвидж.