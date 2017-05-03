«Монако» — «Ювентус»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 21.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Монако» — «Ювентус». Встреча состоится 3 мая, начало — в 21:45 мск.

Ставка: в каждом тайме «Юве» забьёт больше голов и подаст больше угловых за 21.0 (см. все коэффициенты).

«Две противоположности сойдутся — огненная атака «Монако» и каменная защита «Ювентуса», пропустившая лишь два мяча в этом сезоне Лиги чемпионов. Может, я слишком наивен, но жду уверенной победы «Ювентуса» — они играют солиднее и обладают несравнимым опытом», — сказал Сэвидж.