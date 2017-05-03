Букмекеры: без Кросби «Питтсбург» позволит «Вашингтону» Овечкина сравнять счёт

4 мая состоится 4-й матч второго раунда плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 2:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Питтсбурга».

Нападающий Сидни Кросби пропустит четвёртый матч из-за сотрясения мозга.

Букмекеры считают «Питтсбург» аутсайдером и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.70. Шансы «Вашингтона» оценены в 2.46. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.74.

Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 1.81, а на победу «Пингвинз» — за 2.12 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.16, на ТМ 5,5 шайбы — 1.78.