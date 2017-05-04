«Сельта» — «МЮ»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 26.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на первый матч полуфинала Лиги Европы «Сельта» — «МЮ». Встреча состоится 4 мая, начало — в 22:05 мск.

Ставка: в каждом тайме «МЮ» забьёт больше голов и подаст больше угловых за 26.0 (см. все коэффициенты).

«Учитывая ситуацию с травмами, манкунианцы должны понимать всю значимость выездного матча. Из-за правила гола на чужом поле шансы команд решить основную часть задачи уже в первой игре возрастают. Думаю, «МЮ» выложится и постарается забить как можно больше, чтобы в ответном матче перед своими зрителями иметь пространство для манёвра: кого-то поберечь, кого-то оставить в запасе и так далее. Мне кажется, что в Виго «МЮ» будет активен и постарается забить 2-3 мяча», — сказал Сэвидж.