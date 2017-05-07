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«Арсенал» — «МЮ»: ставка Робби Сэвиджа с коэффициентом

7 мая 2017, воскресенье. 09:45. Ставки

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «МЮ». Встреча состоится  сегодня, 7 мая, начало — в 18:00 мск.

Ставка: в каждом тайме обе забьют, получат карточку и подадут угловой за 67.00. (см. все коэффициенты).

«У «МЮ» жуткий календарь и травмы: только-только вернулись из Виго — бац, тут же выездной матч с командой из топ-6. «Арсенал» по всем статьям проиграл «Тоттенхэму» в прошлом туре и тоже не выглядит стабильным коллективом. Трудно делать прогнозы в таких ситуациях. Раз любая ставка будет рискованной, предлагаю брать что-нибудь с сумасшедшим коэффициентом», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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