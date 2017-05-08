Букмекеры оценили шансы сборной России победить Германию на ЧМ по хоккею

8 мая в матче группового этапа ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные Германии и России. Начало — в 17:15 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Гермии в основное время за 8.30. Шансы России оценены в 1.26, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 7.30 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу сборной Германии с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 6.15, а на победу сборной России — за 1.16.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.04, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.87.