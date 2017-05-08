Шарапова разгромит Бушар во втором круге турнира в Мадриде, считают аналитики

Аналитики букмекерских контор оценили шансы соперниц в поединке второго круга женского одиночного разряда турнира в Мадриде между Марией Шараповой (Россия) и Эжени Бушар (Канада).

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Шараповой оценивается коэффициентом 1.15. Победа с форой (-6) геймов — 1.96 (см. все коэффициенты на матч).

Если Бушар сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 6.10. На то, что канадка сумеет удержать фору в 6 геймов, можно поставить за 1.94.