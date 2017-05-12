«Вест Бромвич Альбион» — «Челси»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 6.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» — «Челси». Встреча состоится сегодня 12 мая, начало — в 22:00 мск.

Ставка: в каждом тайме «Челси» забьёт больше голов и подаст больше угловых за 6.00. (см. все коэффициенты).

«Команда Антонио Конте должна оформлять чемпионство в этом туре. «Вест Бромвич» не побеждал в АПЛ с 18 марта, потому что «дроздам» уже ничего не надо: выше восьмого места они так и так не поднимутся. Думаю, «Челси» сделает своё дело и уверенно победит» — сказал Сэвидж.