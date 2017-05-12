Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных игр

Профессиональный теннисист из Греции Константинос Микос получил пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей.

Микос совершал противоправные действия в 2012 и 2013 годах. Грек организовывал договорные матчи, а сам делал ставки с двух аккаунтов в букмекерских конторах.

Микос не поднимался выше 933-го места в рейтинге ATP и за свою карьеру выиграл только 12 тыс. долларов призовых.

На прошлой неделе футбольная ассоциация Ирландии (FAI) подтвердила, что поддерживает связь с УЕФА по выяснению обстоятельств матча второго дивизиона чемпионата страны между клубами «Лонгфорд Таун» и «Атлон Таун», который мог быть договорным.