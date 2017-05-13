Прогноз Константина Генича на матч «Амкар» — «Спартак»: команды сыграют вничью

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 28-го тура РФПЛ «Амкар» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 13 мая, начало — в 14:30 мск.

Ставка: ничья за 3.13 (см. все коэффициенты на матч)

"«Спартак» уже в ранге чемпиона проводит игру против неуступчивого в целом соперника, но проблема в том, что «Амкар» в последнее время в основном проигрывает и не забивает. Приезд «Спартака» — событие для «Амкара». Между командами сложились дружеские отношения после зимних переходов Джикии и Селихова.

Шли рассуждения по ходу прошлого тура, что «Спартаку» достаточно будет сыграть вничью в Перми, если «Зенит» всё-таки выиграет у «Терека». Но петербуржцы проиграли. И всё-таки в сложившейся ситуации всё равно имеет смысл ставить на ничью. «Спартаку» будет не так просто собраться на этот матч после того, как команда отпраздновала чемпионство. Предположу, что «Амкар» наконец-то не проиграет. Ну а «Спартак» в ранге чемпиона проведёт скомканный матч, но очко возьмёт в Перми. Ничья за 3.13", — сказал Генич.