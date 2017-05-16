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«Арсенал» — «Сандерленд»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 10.0

16 мая 2017, вторник. 11:30. Ставки

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Сандерленд». Встреча состоится 16 мая, начало — в 21:45 мск.

Ставка: в каждом тайме «Арсенал» забьёт больше одного гола и подаст не менее двух угловых за 10.00. (см. все коэффициенты).

«К концу сезона «Арсенал» набрал ход. Может, уже слишком поздно, но пока ясно одно: терять очки «канонирам» нельзя. «Сандерленд» уже вылетел из АПЛ и никогда не побеждал «Арсенал» на «Эмирейтс», так что рассчитывать на сенсацию трудно. Жду крупной победы хозяев», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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