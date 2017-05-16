Игрок угадал исходы всех восьми матчей 28-го тура РФПЛ и выиграл 172 880 рублей

Клиент БК «Лига Ставок» составил экспресс из восьми событий на футбольные матчи 12-14 мая с общим коэффициентом 172.88. И со ставки в одну тысячу рублей выиграл 172 880 рублей. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

Пользователь угадал исходы всех восьми матчей 28-го тура РФПЛ: ЦСКА — «Арсенал» Тула (3:0), «Урал» — «Краснодар» (1:1), «Амкар» — «Спартак» (0:1), «Крылья Советов» — «Зенит» (1:3), «Локомотив» — «Оренбург» (4:0), «Томь» — «Терек» (1:2), «Уфа» — «Анжи» (2:1) и «Ростов» — «Рубин» (4:2).