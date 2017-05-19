Мутко призвал спортивные федерации активнее заключать соглашения с букмекерами

Как стало известно «Чемпионату», 18 мая вице-премьер РФ Виталий Мутко провёл совещание с букмекерами и представителями крупнейших спортивных федераций России.

На встрече присутствовали представители букмекерского бизнеса, члены Первой СРО и СРО букмекеров, министр спорта Павел Колобков, президент РФПЛ Сергей Прядкин, вице-президент КХЛ Алексей Краснов, президент Единой баскетбольной лиги Сергей Кущенко и др.

В ходе обсуждения принятого в марте закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта» Мутко призвал глав спортивных федераций активнее сотрудничать с букмекерами, заключать спонсорские контракты, которые позволят получить дополнительные источники финансирования.

По словам источника, Мутко настоятельно рекомендовал федерациям к 20 июня 2017 года подписать максимально возможное количество спонсорских соглашений с букмекерскими компаниями.