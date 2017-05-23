Согласно котировкам, «Питтсбург» Малкина закончит серию с «Оттавой» в 6-м матче

24 мая состоится 6-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Оттава Сенаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным). Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга».

Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.19. Шансы «Оттавы» оценены в 3.22. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.84.

Ставку на победу «Сенаторз» с учётом ОТ можно сделать за 2.30, а на победу «Пингвинз» — за 1.70 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.27, на ТМ 5,5 шайбы — 1.71.