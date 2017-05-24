GVC Holdings покинул рынок Чехии из-за недовольства игорными законами страны

Британский игорный оператор GVC Holdings отозвал свои бренды из Чешской Республики, объяснив своё решение тем, что новый режим лицензирования в стране неработоспособен и не отвечает принципам Европейского Союза.

Находящиеся в Чехии сайты бренда Bwin и PartyPoker сообщили своим клиентам, что новый закон Чехии об азартных играх «несовместимым с принципами Европейского Союза».

Компания GVC в начале года временно отозвала с чешского рынка свои бренды, в том числе Sportingbet. Эксперты отмечают, что в свете недавних заявлений эти бренды могут так и не возобновить деятельность в Чехии.