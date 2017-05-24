Прогноз Маттеуса на матч «Аякс» — «Манчестер Юнайтед»: победа «МЮ» со счётом 2:0

Двукратный победитель Кубка УЕФА Лотар Маттеус сделал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед».

«Нечего терять „Аяксу“, а потому игра должна получиться открытой. Амстердамцы могут играть так, как им захочется, и ничего не бояться. Однако, на мой взгляд, опыт в финалах имеет огромное значение, и в этом плане „Аякс“ с „Юнайтед“ не сравнится. Моуринью знает, как засушить игру, если, конечно, „МЮ“ поведёт в счёте. В последнем еврокубковом финале Моуринью его „Интер“ в Лиге чемпионов—2009/10 с результатом 2:0 одолел „Баварию“. В Стокгольме я ставлю на такой же счёт», — проводит слова Маттеуса официальный сайт УЕФА.

Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время матча составляет 2.00. Шансы англичан стать обладателем трофея с учётом дополнительного времени и послематчевых пенальти котируются за 1.43. Победа «Аякса» в основное время оценивается коэффициентом 4.16, победа в турнире — 2.96. На точный счёт 2:0 в пользу «МЮ» можно поставить за 9.50 (см. все коэффициенты на матч).

Матч «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме на «Френдс-Арена». Начало — в 21:45 мск.