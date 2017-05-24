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Букмекеры оценили шансы «Оренбурга» и «Арсенала» Т сохранить место в РФПЛ

24 мая 2017, среда. 21:00. Ставки

25 мая состоятся первые стыковые матчи за право участвовать в Российской футбольной Премьер-Лиге в сезоне-2017/18. «СКА-Хабаровск» сыграет с «Оренбургом», а «Енисей» — с тульским «Арсеналом». Первые матчи пройдут на полях клубов ФНЛ, ответные — на полях клубов РФПЛ.

Букмекеры убеждены, что «Оренбург» сохранит место в РФПЛ, и предлагают поставить на команду Роберта Евдокимова за 1.29. Шансы «СКА-Хабаровск» победить по сумме двух матчей оценены в 3.72 (см. все коэффициенты).

В другом противостоянии аналитики ждут более упорной борьбы: коэффициент на итоговый успех «Арсенала» — 1.47, а на выход в РФПЛ «Енисея» — 2.72.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Оренбург коэффициенты
Новости. Ставки
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