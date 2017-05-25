Власти США обнародовали проект по легализации ставок на спорт

Комитет конгресса США обнародовал проект федерального закона, который предполагает отмену запрета на спортивные ставки и позволит штатам легализовать онлайн-азартные игры.

Закон «О совершенствовании и модернизации азартных игр», опубликованный утром в четверг комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей, нацелен на устранение федеральных барьеров в сфере гемблинга, предоставление надзорных полномочий федеральной торговой комиссии и определение принципов защиты потребителей, которые должны быть созданы для правильного функционирования рынка азартных игр.

Согласно законопроекту, игорные заведения, которые принимают ставки в более чем одном штате США, должны будут представить отчет о соответствии необходимым требованиям по защите потребителей.