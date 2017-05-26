Объём индустрии азартных игр в Великобритании достиг отметки в € 16 млрд

Комиссия Великобритании по азартным играм (UKGC) опубликовала статистические данные о рынке азартных игр в период с октября 2015 года по сентябрь 2016-го.

Онлайн-сектор зафиксировал приём ставок на сумму £ 4,5 млрд (€ 5,2 млрд), что составляет 32% от общего объема. UKGC заявила, что общий объём индустрии в Великобритании за отчётный период составил £ 13,8 млрд (€ 16 млрд), превысив на 2,9% уровень предыдущего года.

При этом улучшения показателей добились все сегменты азартных игр, за исключением бинго и Британской национальной лотереи.