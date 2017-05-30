Olympic Entertainment Group ликвидировала дочернюю фирму в Беларуси

Эстонский оператор азартных игр Olympic Entertainment Group (OEG) завершил ликвидацию своей белорусской дочерней фирмы Olympic Casino Bel IP в связи с тем, что компания покинула рынок Беларуси.

В коротком корпоративном отчёте руководство OEG отметило, что прекращение работы в Беларуси не повлияет на финансовые результаты компании. В отчёте говорится, что у фирмы не осталось никакого интереса или активов в секторе азартных игр в Беларуси.

В 2016 году руководство OEG сообщило, что компания начнёт сворачивать деятельность в Беларуси и Польши из-за неблагоприятных условий для ведения бизнеса.